Атлантида существует, и она не одна: топ-10 древних городов, которых поглотила пучина

В истории человечества есть немало реальных примеров, когда природа или другие напасти погружали под воду целые города.

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Фанагория

Фангория была основана в 543 году до н.э. Фото: Ian Smith

Крупная колония Древней Греции была основана в 543 году до н.э. Она располагалась на Таманском полуострове и была столицей древней Великой Болгарии. Это был крупный торговый центр, через Фанагорию проходила большая часть перевозок между Черным и Каспийским морями.

После ряда конфликтов и вторжений город был разрушен, а на его месте построена Матрега. Однако в XVIII веке его вновь открыли, а в 1822 году начались археологические раскопки Фанагории. Сегодня около трети древнего города находится под водой, и исследования этого района продолжаются.

Цивилизация Тиуанако

Озеро Титикака расположено в Южной Америке, между Боливией и Перу. Но это озеро — не просто крупнейший водоем в своем регионе, оно также является домом для древней цивилизации Тиуанако, которая теперь покоится на дне.

В водах озера замечены тысячи предметов, включая золото и керамику. Но лишь немногие из них удалось поднять на поверхность.

Согласно исследованиям, древние артефакты принадлежали цивилизации Тиуанако, существовавшей до инков и считавшейся в свое время весьма влиятельной. Правительство Боливии планирует построить подводный музей в одном из наиболее значимых мест — в районе пролива Тикина.

Олус

Вторым греческим городом в списке затонувших является Олус на Крите. Во времена расцвета в городе проживало около 40 тыс. человек.

Существуют противоречивые сведения о том, как именно пал город. От извержения вулкана до естественного опускания ландшафта – подробности гибели Олуса до сих пор остаются загадкой.

Сегодня руины этого города покоятся под водой залива Элунда. Раскопки и исследования руин города Олус продолжаются и по сей день.

Павлопетри

Древний город примечателен своей сохранностью Фото: SecretGreece

Павлопетри – еще один греческий город, который сгинул под толщей воды. Возраст древних развалин оценивается примерно в 5 тыс. лет.

Древний город также примечателен своей сохранностью. Целые строения, гробницы и многое другое было найдено нетронутым. Ученые считают, что Павлопетри — это один из самых древних городов, которые когда-либо находили под водой.

Причиной гибели Павлопетри стали многочисленные землетрясения и постоянно повышающийся уровень моря. Обнаруженные в 1967 году, руины стали объектом ЮНЕСКО, сейчас там продолжаются исследования.

Атлит-Ям

В часе езды к северу от Тель-Авива можно найти город Атлит, а у его берегов другое затонувшее поселение — Атлит-Ям.

Это затонувшая неолитическая деревня возрастом почти 9 тыс. лет. Сперва недалеко от берега были обнаружили затонувшие корабли и более мелкие поселения, и только в 1984 году археологи нашли дома и колодец.

Самой интересной находкой стал каменный круг, сложенный из семи больших доисторических камней весом около 600 кг. Расположение этих мегалитов говорит о том, что они могли использоваться для какого-то водного ритуала. Был даже найден полный человеческий скелет, который позволил исследователям глубже понять жизнь в ту эпоху.

Байи

Байи — древнеримский курорт Фото: Andreas Solaro

Город Байи был древнеримским курортом в провинции Кампания, на берегу Неаполитанского залива. Богатые римляне приезжали сюда за развлечениями и азартными играми.

Однако со временем город скрылся под водой из-за уникальных свойств земной поверхности в этом районе.

Заново город Байи был открыт в 1940-х года, а масштабное подводное исследование было проведено в 1960-х годах.

Уникальное подводное давление в этом регионе раз за разом буквально поднимало и опускало Байи. В настоящее время этот район является охраняемой морской зоной, так как исследования продолжаются.

Дварка

Индийский город Дварка упоминается в эпосе Махабхарата, где рассказывается, как Кришна перенес столицу из Матхуры в Дварку. Как и многие религиозные истории, рассказ несет лишь часть правды.

Но несмотря на скептицизм, в Камбейском заливе действительно были найдены руины древнего города. На дне моря обнаружены стены домов, кости, керамика и другие предметы, которые удивили ученых, когда они узнали, что возраст руин составляет 9 000 лет.

Все предыдущие находки в этом регионе относились к периоду 4 000 лет назад, что говорит о том, что культура в этом регионе была намного древнее, чем предполагалось ранее.

Порт-Ройал

Порт-Ройал — самый известный пиратский город Фото: Diario de Sevilla

Старинный крупнейший город на Ямайке был стерт с лица земли землетрясением и сопутствующим ему цунами.

Прежде, чем его настиг печальный финал, Порт-Ройал был известным пристанищем для тех самых пиратов Карибского моря. Порт-Ройал часто называют прадедушкой Лас-Вегаса — там настоящие пираты той эпохи тратили большую часть награбленного.

Сила природы стерла Порт-Ройал с лица земли и подарила нам невероятный затонувший пиратский город, который сохранился всего в нескольких метрах под водой. Город и несколько сотен затонувших кораблей в этом районе — это окно в настоящий пиратский мир.

Монумент Йонагуни

Монумент Йонагуни – это массивное подводное образование, обнаруженное близ японского острова Йонагуни. Этот необычный объект был обнаружен в середине 1980-х годов — и с тех самых пор ведутся споры о том, рукотворный он или нет?

При длине 50 метров и ширине 20 метров монумент Йонагуни, безусловно, привлекает внимание своими размерами. Его называют японской Атлантидой, некоторые исследователи считают, что Йонагуни — реликт древнего континента, известного как Му.

Часть ученых придерживается мнения, что Йонагуни не было создано руками человека, а появилось природным путем. Подобный объект можно наблюдать в Ирландии, там он называется "Дорогой гигантов".

Тонис (Гераклион)

Клеопатра III, Парис и Елена Троянская — все они могли видеть этот древний город. Он был известен сразу под двумя названиями: Гераклион в Греции и Тонис в Египте.

Тонис был основан в пределах XII и VIII веков до нашей эры. Это был портовый город, который располагался недалеко от Александрии в Египте.

Тонис, который сегодня называют александрийской Венецией, был центральным портом страны для международной торговли. Это сделало его важной частью египетской культуры того времени.

Причиной исчезновения Геракликона стало то, что глиняный фундамент городских строений был недостаточно прочным, вода размочила глину и все погрузилось в океан. Но хорошо сохранившиеся памятники, статуи и другие артефакты представляют собой окно в эпоху фараонов и богов.

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