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Инфографика Дети цифр. Как молодежь видит будущее и свою роль в изменениях мира
Всемирный экономический форум расспросил более 30 тыс. молодых людей с разным социальным статусом из 186 стран о том, как они видят будущее и свою роль в изменениях мира
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