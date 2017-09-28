В Китае провели операцию по редактированию генома эмбриона

Китайские исследователи заявили, что провели первую в мире "химическую хирургию" на эмбрионах, пишет BBC.
Ученые использовали химическое редактирование генома, чтобы излечить бета-талассемию — заболевание, при котором нарушается синтез гемоглобина. Операция проводилась на синтезированных в лаборатории эмбрионах.
Исследователи использовали так называемую технологию "редактирования оснований", которая позволяет заменить одно из базовых оснований ДНК — аденин, гуанин, цитозин или тимин — на другое.
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"Мы первыми продемонстрировали возможность лечения заболеваний у человеческих эмбрионов с помощью редактирования оснований", — заявил журналистам один из ученых.
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