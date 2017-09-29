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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Создатель суперкара Джеймса Бонда сделает супермини-субмарину

Фото Создатель суперкара Джеймса Бонда сделает супермини-субмарину

<span class="label red">Фото</span> Создатель суперкара Джеймса Бонда сделает супермини-субмарину
Проект Neptune / Фото: astonmartin.com

Проект новой подлодки получил название Neptune

29.09.17 11
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Британская компания Aston Martin, занимающаяся разработкой и производством престижных спортивных автомобилей, заключила с американской Triton Submarines соглашение о совместном создании новой люксовой мини-субмарины. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на пресс-службу британской компании.

Проект новой подлодки получил название Neptune.

Мини-субмарины представляют собой небольшие подводные суда, способные вместить, обычно, от одного до трех человек (бывают и более вместительные подлодки). Они используются различным исследовательскими организациями для подводных наблюдений, военными для патрулирования, береговыми службами в спасательных операциях и частными лицами для развлечения.

В рамках соглашения между Aston Martin и Triton Submarines, американская компания будет отвечать за техническое исполнение мини-субмарины, в то время как британская фирма займется эскизным проектированием и подбором материалов. В рамках проекта Neptune планируется создать мини-субмарину, рассчитанную на перевозку трех человек.

Проект Neptune

Другие подробности о подлодке пока не раскрываются. Рендер предполагаемого внешнего вида подводной лодки, опубликованный Aston Martin, позволяет предположить, что Neptune, возможно, будет создаваться на базе уже существующей подводной лодки Triton Submarines семейства Triton.

Наиболее популярной мини-субмариной американской компании является Triton 3300/3. Эта трехместная подлодка может погружаться на глубину до километра. Ее водоизмещение составляет около восьми тонн. Аппарат имеет четыре двигателя по пять лошадиных сил. Скорость полного хода Triton 3300/3 под водой составляет три узла. В норме в погруженном состоянии субмарина может находиться до 12 часов.

Мини-субмарина Triton 3300/3

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