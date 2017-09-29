Британская компания Aston Martin, занимающаяся разработкой и производством престижных спортивных автомобилей, заключила с американской Triton Submarines соглашение о совместном создании новой люксовой мини-субмарины. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на пресс-службу британской компании.

Проект новой подлодки получил название Neptune.

Мини-субмарины представляют собой небольшие подводные суда, способные вместить, обычно, от одного до трех человек (бывают и более вместительные подлодки). Они используются различным исследовательскими организациями для подводных наблюдений, военными для патрулирования, береговыми службами в спасательных операциях и частными лицами для развлечения.

В рамках соглашения между Aston Martin и Triton Submarines, американская компания будет отвечать за техническое исполнение мини-субмарины, в то время как британская фирма займется эскизным проектированием и подбором материалов. В рамках проекта Neptune планируется создать мини-субмарину, рассчитанную на перевозку трех человек.

Проект Neptune

Другие подробности о подлодке пока не раскрываются. Рендер предполагаемого внешнего вида подводной лодки, опубликованный Aston Martin, позволяет предположить, что Neptune, возможно, будет создаваться на базе уже существующей подводной лодки Triton Submarines семейства Triton.

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Наиболее популярной мини-субмариной американской компании является Triton 3300/3. Эта трехместная подлодка может погружаться на глубину до километра. Ее водоизмещение составляет около восьми тонн. Аппарат имеет четыре двигателя по пять лошадиных сил. Скорость полного хода Triton 3300/3 под водой составляет три узла. В норме в погруженном состоянии субмарина может находиться до 12 часов.

Мини-субмарина Triton 3300/3