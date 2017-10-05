Google Assistant ответил на 100 млн вопросов

Если вы думали, что медиаплееры Chromecast не слишком популярны, то скорее всего ошибались, так как за время существования данной линейки устройств Google смогла продать более 55 миллионов экземпляров разнообразных моделей Chromecast, включая встроенные.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.

Второе достижение не является материальным, однако также внушает уважение — умная голосовая система Google Assistant ответила на более чем 100 миллионов вопросов пользователей.

Компания также объявила, что ее роутер Google WiFi является самым продаваемым устройством в своей категории (mesh networking router) на рынках США и Канады.

Напомним, Google покупает у HTC часть смартфонного бизнеса.