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Главная » Стиль жизни » Технологии » Google Assistant ответил на 100 млн вопросов

Google Assistant ответил на 100 млн вопросов

Google Assistant ответил на 100 млн вопросов
Фото из открытых источников

А Chromecast было продано 55 млн

05.10.17 43
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Если вы думали, что медиаплееры Chromecast не слишком популярны, то скорее всего ошибались, так как за время существования данной линейки устройств Google смогла продать более 55 миллионов экземпляров разнообразных моделей Chromecast, включая встроенные.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch

Второе достижение не является материальным, однако также внушает уважение — умная голосовая система Google Assistant ответила на более чем 100 миллионов вопросов пользователей.

Компания также объявила, что ее роутер Google WiFi является самым продаваемым устройством в своей категории (mesh networking router) на рынках США и Канады. 

Напомним, Google покупает у HTC часть смартфонного бизнеса.

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