Apple встроит систему распознавания лиц Face ID во все новые планшеты

Первый смартфон Apple с системой идентификации по лицу пользователя Face ID еще даже не поступил в продажу, а по рынку уже поползли слухи, что компания планирует добавить аналогичный модуль в планшеты iPad Pro следующего модельного года.

Как сообщает itc.ua, разработчики планшетов могут пойти двумя путями. Существующая ширина окантовки планшета над экраном позволяет без проблем интегрировать в эту область дополнительную инфракрасную камеру и сенсоры, необходимые для поддержки технологии Face ID.

В этом случае со стороны будет не слишком заметно, умеет ли данная модель узнавать владельца в лицо, или это более старый планшет, полагающийся на отпечатки пальцев.

Второй вариант заключается в том, что дизайнеры захотят подчеркнуть наличие Face ID в новых моделях планшетов, а значит проведут редизайн линейки iPad Pro в стиле смартфона iPhone X.

Напомним, Windows больше не может конкурировать с Google и Apple.