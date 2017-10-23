Млечный путь оказался на четверть шире, - ученые

Китайские астрономы из Государственной обсерватории заново рассчитали границы Млечного пути, и пришли к выводу, что наша галактика на четверть шире, чем было принято считать прежде. Об этом пишет Популярная механика.

Ученые анализировали данные китайского спектроскопа LAMOST, самого крупного на сегодняшний день. Астрономы установили, что обозримый в ночное время с нашей планеты галактический диск имеет радиус 19 килопарсеков. Таким образом, окружающая нас галактика простирается почти на 38 килопарсеков (1,1−1,2 тысячи триллионов километров), а не на 30, как было принято считать прежде. Однако ученые признали, что новые границы Млечного пути не стоит считать абсолютными.

"Окончательно определить границы галактики невозможно из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения", — говорится в исследовании.

Определение новых границ Млечного пути, как отмечают авторы исследования, может помочь в изучении процесса расширения вселенной, формирования галактик, а также появления новых звезд.