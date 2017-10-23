Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Стивен Хокинг поделился со всем миром своей диссертацией

Стивен Хокинг поделился со всем миром своей диссертацией

Стивен Хокинг поделился со всем миром своей диссертацией
Фото: ВВС

Ученый предлагает смотреть на звезды, а не вниз 

23.10.17 867
100

Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг открыл доступ к своей докторской диссертации о вселенных, которые расширяются.

Текст доступен на сайте архива Кембриджского университета.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mashable

"Делая мою кандидатскую диссертацию открытой, я надеюсь вдохновить людей по всему миру, чтобы они посмотрели на звезды, а не вниз на ноги. Чтобы они задались вопросом о нашем месте во Вселенной и попытались разобраться в космосе", - говорится в заявлении Хокинга.

В своей диссертации "Свойство расширяющихся вселенных" Хокинг рассматривал последствия расширения Вселенной, теории гравитации, предположения о причинах образования галактик и доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях.

По сообщению сотрудников архива, диссертация была одной из самых востребованных работ для размещения в открытом доступе, на нее поступали сотни запросов. В последние месяцы сотни читателей сделали запросы, чтобы загрузить тезисы работы Хокинга. 

"Любой, в любом месте в мире должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моим исследованиям, но и к исследованиям каждого большого и пытливого ума по всему спектру человеческого понимания", - сказал Хокинг.

Напомним, Хокинг назвал сроки освоения Солнечной системы: через 30 лет – база на Луне, через 50 лет – на Марсе.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Конкурент SpaceX испытал двигатель для туристических ракетСегодня ночью земляне смогут наблюдать в небе пик метеорного потокаВ Нидерландах открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 2565
  2. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 3267
  3. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 2407
  4. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 4334
  5. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 2695
  6. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 2604
  7. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 1920
  8. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 1641
  9. Фук и пшик. Над чем и над кем стебётся Виктор Пелевин в романе iPhuck 10 2008
  10. Мир через колено. Лучшие сериалы октября 1705
  1. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 2879 / 3341
  2. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 2541 / 51345
  3. Билеты на шесть поездов в западном направлении пока не продаются 2375 / 2715
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1754 / 82409
  5. Депутаты установили новый антирекорд посещаемости Рады, - КИУ 1436 / 1729
  6. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 1288 / 2782
  7. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 1269 / 1439
  8. Эксперты подсчитали, кто больше всех нагадил в космосе 1252 / 1493
  9. Кадыров введет войска в Арктику 1247 / 1502
  10. Винницкий мэр ответил Путину за Петлюру 1217 / 2559
  1. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 7 / 3341
  2. Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды 7 / 777
  3. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 7 / 1641
  4. Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими 5 / 1331
  5. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 5 / 1439
  6. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 4 / 2678
  7. Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками 4 / 477
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4 / 82409
  9. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 3 / 2782
  10. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 3 / 51345
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.