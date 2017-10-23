Стивен Хокинг поделился со всем миром своей диссертацией

Ученый предлагает смотреть на звезды, а не вниз

Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг открыл доступ к своей докторской диссертации о вселенных, которые расширяются.

Текст доступен на сайте архива Кембриджского университета.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mashable.

"Делая мою кандидатскую диссертацию открытой, я надеюсь вдохновить людей по всему миру, чтобы они посмотрели на звезды, а не вниз на ноги. Чтобы они задались вопросом о нашем месте во Вселенной и попытались разобраться в космосе", - говорится в заявлении Хокинга.

В своей диссертации "Свойство расширяющихся вселенных" Хокинг рассматривал последствия расширения Вселенной, теории гравитации, предположения о причинах образования галактик и доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях.

По сообщению сотрудников архива, диссертация была одной из самых востребованных работ для размещения в открытом доступе, на нее поступали сотни запросов. В последние месяцы сотни читателей сделали запросы, чтобы загрузить тезисы работы Хокинга.

"Любой, в любом месте в мире должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моим исследованиям, но и к исследованиям каждого большого и пытливого ума по всему спектру человеческого понимания", - сказал Хокинг.

Напомним, Хокинг назвал сроки освоения Солнечной системы: через 30 лет – база на Луне, через 50 лет – на Марсе.