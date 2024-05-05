"Барабанщик-каннибал" с мощнейшей челюстью: что такое иерусалимский сверчок (видео)

Необычное насекомое, называемое картофельным жуком, но не имеющее ничего общего ни с этим корнеплодом, ни с жуками, может испугать одним своим видом. Его габариты и уникальное поведение выделяют его на фоне многих насекомых.

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Картофельный жук — название, которое одновременно и повсеместно, и вводит в заблуждение, из-за того, что оно в корне неверно. Этот термин может относиться к трем разным существам: иерусалимскому сверчку, колорадскому жуку и даже обыкновенному пилюльному клопу. На самом же деле это необычное насекомое-музыкант с поражающими габаритами, сравнимыми с мышами, пишет IFLScience.

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Несмотря на свое название картофельный жук, или же иерусалимский сверчок не является ни настоящим сверчком, ни жуком, связанным с овощем, в честь которого его прозвали. Впрочем, это насекомое мало что связывает и с Иерусалимом. Эти крупные, нелетающие насекомые относятся к двум родам — Ammopelmatus и Stenopelmatus, известным под общим названием картофельные клопы. Впечатляюще сильные, иерусалимские сверчки не безобидные и могут укусить, достаточно крепко сжав челюсть, чтобы пустить кровь, что весьма примечательно для насекомого, не обладающего никаким ядом. Их укусы, хотя в основном и безвредны для человека, могут быть достаточно болезненными. Некоторые справочники даже советуют не держать их в сетчатых мешках, так как они могут запросто прогрызть их.

На моменте устрашающего вида, неординарность этих существ не заканчивается. Так, жизненный цикл иерусалимского сверчка характеризуется жестокой фазой каннибализма на стадии нимфы. Согласно исследованию 2017 года, нимфы рода Stenopelmatus не просто каннибалы-падальщики, а ведут себя очень агрессивно по отношению друг к другу. Эта свирепая тактика распространяется и на их взрослую жизнь. В исследовании 2008 года были отмечены случаи поедания взрослыми особями друг друга, причем самки иногда поедали самцов вскоре после спаривания, что свидетельствует об их безжалостной стратегии выживания.

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Но иерусалимский сверчок, помимо своей грозной кусачести и каннибалистских наклонностей, известен еще и необычным способом общения. Эти насекомые издают уникальный звук, ударяя брюшком о землю — такое поведение часто называют барабанным боем. Этот барабанный бой служит нескольким целям: он используется как брачный призыв для привлечения партнеров и как средство установления территории среди других представителей своего вида. Звук, создаваемый барабанным боем, удивительно громкий и слышен на значительном расстоянии, что делает его эффективным способом общения в их подземных местах обитания.

Свирепые на вид и по своим повадкам, эти жуки обладают некоторыми весьма странными и интересными повадками

Название "картофельный жук" часто может также относиться к колорадскому жуку — крупному вредителю картофельных культур во всем мире, известному своей устойчивостью ко многим пестицидам. В качестве альтернативы он может означать Armadillidium vulgare, широко известного как пилюльный клоп, который получил свое прозвище из-за сходства с картофельными клопами. Эта путаница не единична и зачастую распространенные и одинаковые названия могут часто приводить к неправильным представлениям о принадлежности животных. Но будь то кусачий иерусалимский сверчок, разрушительный колорадский жук или безобидный пилюльный жук — каждый из них привносит свою уникальную историю в понятие "картофельный жук", обогащая наше представление об этих очаровательных существах.

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