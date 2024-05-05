Необычные способы просить помощи: физиотерапевт рассказала о 5 "языках" стресса

В накаленной ситуации люди иногда, будто резко изменившись, начинают совершенно непривычно общаться с нами. Однако понять и правильно расшифровать их очень важно, чтобы помочь им.

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Когда люди испытывают стресс, им часто кажется, что они общаются на разных языках с окружающими их людьми. Эта концепция, выявленная исследователями, говорит о том, что стресс вызывает физиологические изменения, которые препятствуют способности мозга обрабатывать эмоции и эффективно общаться. Лобная доля, отвечающая за эмоции и самоконтроль, становится менее активной, поскольку в нее поступает меньше крови. Кроме того, во время стресса нарушается работа черепных нервов, необходимых для общения, в результате чего люди в состоянии стресса общаются с нами на своем, зачастую понятном только им языке. Однако есть способы научиться его понимать, пишет HuffPost.

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Физиотерапевт и специалист по контролю стресса, Шанталь Доннелли, классифицирует реакции на стресс на пять различных "языков", основываясь на наблюдаемых моделях поведения людей: Самоизолятор, который отстраняется и чувствует себя парализованным; Взрывник, который часто демонстрирует видимое разочарование или гнев; Исправляющий, который пытается смягчить конфликт, чрезмерно умиротворяя других; Эскапист, который избегает стресса с помощью, как ни странно, эскапизма, например, чрезмерной работы или даже употребления наркотиков; Отрицатель, который сохраняет нереалистично и излишне позитивный взгляд, игнорируя истинную природу стрессовых факторов. Распознавание этих моделей может помочь объяснить, почему взаимодействие в стрессовые моменты часто оказывается неудачным и как люди могут неверно истолковывать намерения или чувства друг друга, а также подобрать правильную стратегию подхода к определенным его проявлениям.

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Определение языка стресса может быть полезным и улучшить межличностную динамику. Например, осознание склонности к взрывной реакции может побудить человека к поиску успокаивающих стратегий до того, как ситуация обострится. Аналогично, осознание реакции "исправляющего" может помочь человеку понять, когда он переходит личные границы, пытаясь успокоить других.

Тем, кто считает свои стрессовые реакции чрезмерными или вредными для своей повседневной деятельности, может потребоваться профессиональная помощь. Специалисты по психическому здоровью могут предложить поддержку и стратегии преодоления стресса с учетом индивидуальных потребностей человека, что поможет лучше справиться со стрессом и обеспечить общее психическое благополучие и психологическую устойчивость. Признание и корректировка этих стрессовых реакций может стать первым шагом к тому, чтобы улучшить способность человека справляться со стрессом и поддерживать более эффективное и здоровое взаимодействие даже под давлением обстоятельств.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.