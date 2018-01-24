Французы разработали электробус, способный перезаряжаться за 20 секунд

Французская компания Blue Solutions разработала электрический автобус, на перезарядку которого необходимо всего 20 секунд. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на пресс-службу компании.

Испытания нового транспортного средства в настоящее время проводятся в кампусе Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Современные электрические транспортные средства в большинстве своем используют для питания электромоторов перезаряжаемые аккумуляторные батареи. Процесс зарядки этих батарей может достигать нескольких часов, из-за чего коммерческая ценность электротранспорта на аккумуляторах несколько снижается – во время простоя на зарядной станции машины не приносят прибыли.

Проблему длительной перезарядки французская компания решила с помощью ионисторов, называемых также суперкондсаторами. Такие электрохимические устройства имеют большую емкость и, как и обычные конденсаторы, могут быстро накапливать и отдавать энергию.

В электробусе, получившем название Flash Shuttle, суперконденсаторы перезаряжаются на остановках во время высадки и посадки пассажиров. Для перезарядки используется телескопическая штанга, установленная в верхней части остановки. Она подключается к контактам на крыше электробуса. Одного заряда ионисторов хватает примерно на два километра пути.

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Flash Shuttle оснащен и резервной аккумуляторной батареей. При ее подключении автобус может проехать на одном заряде до 30 километров. Электробус рассчитан на перевозку 22 человек. Ранее испытания автобуса проводились во Франции в Париже; он курсировал по Елисейским полям.

В настоящее время Flash Shuttle перемещается по кампусу сингапурского университета пустым; перевозить студентов он начнет с середины 2018 года. Испытания этого электрического транспорта планируется завершить к 2020 году. К этому времени разработчики намерены оценить его эффективность и технический ресурс.