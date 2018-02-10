Хакеры взломали олимпийский Wi-Fi

Это произошло за 45 мин до открытия и привело к закрытию сайта Игр

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, Южная Корея, расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему Wi-Fi незадолго до церемонии открытия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выяснилось, что неизвестный взломал серверы примерно за 45 минут до церемонии открытия 9 февраля, что привело к неисправности телевидения (IPTVs – цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP) в главном пресс-центре.

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Серверы немедленно были блокированы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, что и привело к закрытию сайта Олимпийских игр-2018.

После выявления проблем, восстановление систем продолжалось почти 15 часов, сообщила пресс-секретарь Нэнси Парк, которая добавила, что атака не повлияла на церемонию открытия и какие-либо соревнования.

Парк заявила, что Министерство обороны Южной Кореи и команда по кибербезопасности расследуют инцидент.

Напомним, Apple подтвердила крупнейшую в истории утечку данных.