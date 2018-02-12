Для измерения давления у астронавтов NASA испытает украинский сервис

Planexta работает над проектами в сфере медицины и мониторинга здоровья

Проект украинской компании Planexta – Planexta Care, оборудование для измерения артериального давления, был выбран для испытаний в Космическом центр имени Линдона Джонсона NASA. Об этом сообщает профильное издание Аin.

Planexta работает над проектами в сфере медицины и мониторинга здоровья.

"На текущий момент точным безманжетным замером артериального давления занимается чуть больше 10 лабораторий по всему миру. Это непростая задача. Мы ее решили в нашем ЭКГ-сенсоре для одной руки. В основе лежит уравнение Моенса-Кортевега, которое показывает связь между пульсовой волной и артериальным давлением", – говорит основатель Planexta. Planexta Care Евгений Найштетик.

По его словам, это комплекс устройств, в который входит ЭКГ-сенсор, девятиосный акселерометр, барометр и др. На видео видно, как замер отражает изменение показания давления, что недоступно манжетным приборам.