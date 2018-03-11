Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обнародовал новое впечатляющее видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с Tesla Roadster на борту.
Автором видео является режиссер Джонатан Нолан — один из создателей сериала HBO "Мир Дикого запада", сообщает издание The Verge, на которое ссылаются мировые СМИ.
В ролике, смонтированном под песню Дэвида Боуи "Life on Mars", продемонстрированы подготовка и запуск Falcon Heavy, а также посадка двух из трех ускорителей сверхтяжелой ракеты, потеря центрального ускорителя, реакция общественности и членов команды SpaceX.
Напомним, Маск показал концепт подземного электобуса.