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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Falcon Heavy и Дэвид Боуи: Маск опубликовал новое видео полета на Марс

Видео Falcon Heavy и Дэвид Боуи: Маск опубликовал новое видео полета на Марс

<span class="label red">Видео</span> Falcon Heavy и Дэвид Боуи: Маск опубликовал новое видео полета на Марс
Фото: Digital Trends

Режиссер ролика - автор "Мира Дикого Запада"

11.03.18 61
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обнародовал новое впечатляющее видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с Tesla Roadster на борту.

Автором видео является режиссер Джонатан Нолан — один из создателей сериала HBO "Мир Дикого запада", сообщает издание The Verge, на которое ссылаются мировые СМИ.

В ролике, смонтированном под песню Дэвида Боуи "Life on Mars", продемонстрированы подготовка и запуск Falcon Heavy, а также посадка двух из трех ускорителей сверхтяжелой ракеты, потеря центрального ускорителя, реакция общественности и членов команды SpaceX.

Напомним, Маск показал концепт подземного электобуса.

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