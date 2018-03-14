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Главная » Стиль жизни » Технологии » Год пребывания на МКС навсегда изменил ДНК американского астронавта

Год пребывания на МКС навсегда изменил ДНК американского астронавта

Год пребывания на МКС навсегда изменил ДНК американского астронавта
Фото: YouTube

У Скотта Келли изменилась работа 7% генов

14.03.18 1156
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Астронавт NASA Скотт Келли, который провел 340 дней на борту МКС, больше не является идентичным близнецом своего брата Марка Келли, работа 7% его генов навсегда изменилась. Об этом пишет ZN,UA со ссылкой на LiveScience.

Братья Келли принимали участие в эксперименте NASA, который должен был продемонстрировать влияние длительного пребывания в космосе на организм человека. Когда Скотт Келли вернулся на Землю, он был немного выше, чем до отбытия на МКС, масса его тела уменьшилась и изменилась микрофлора кишечника. Теперь же было установлено, что изменилась и его ДНК.

По мнению ученых, стресс, которому Келли подвергся во время длительного пребывания на МКС, включил "космические гены", которые изменили его иммунную систему, повлияли на зрение и формирование костей. Несмотря на то, что большинство физических процессов вернулись в норму после пребывания на Земле, работа 7% генов, предположительно, изменилась навсегда.

В дальнейшем исследователи надеются найти "космические гены", которые отвечают за приспособление человека к жизни в невесомости.

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