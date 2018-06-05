SpaceX не повезет туристов к Луне в этом году

Компания Илона Маска SpaceX собиралась отправить туристов к Луне в нынешнем году, но теперь этот план был поставлен на паузу

Космическим туристам, планировавшим в этом году осуществить недельное путешествие к Луне и обратно вместе со SpaceX, придется запастись терпением. Как сообщает The Wall Street Journal, в 2018-м вояж точно не состоится, а новые сроки пока не называются. Причины задержки неизвестны, но предполагается, что компания Илона Маска столкнулась с "техническими и производственными трудностями".

Впрочем, запуск в 2018-м выглядел слишком оптимистичной перспективой. Ракета Falcon Heavy, необходимая для осуществления проекта, пока прошла всего один запуск, а корабль Dragon 2, в котором и путешествовали бы туристы, еще не совершал тестовых полетов с людьми на борту. По планам SpaceX, это должно произойти в декабре текущего года, но WSJ прогнозирует задержку до 2019-го. После этого компании еще потребуется время, чтобы получить разрешение на постоянные рейсы.

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Паны по запуску путешественников к Луне были озвучены в феврале прошлого года. SpaceX даже нашла двух туристов, заплативших за поездку в космос солидный залог.

Впрочем, изменение первоначального плана еще не означает полного отказа от него. По словам представителя компании Джеймса Глисона, SpaceX по-прежнему намерена отправлять туристов вокруг Луны и "наблюдает растущий интерес со стороны различных клиентов".

Космический туризм может стать для SpaceX источником солидных доходов, который поможет осуществить более грандиозные планы компании по основанию поселений на Марсе. Однако новая инициатива может осложнить ее отношения с NASA, у которого также имеются планы на Dragon 2.