Работа зонда Juno на Юпитере будет продолжена

NASA будет финансировать миссию до 2022 года

NASA согласилось финансировать проект миссии Juno до 2022 финансового года и тем самым продлить научные изыскания еще на 41 месяц.

Это означает, что Juno будет вращаться вокруг газового гиганта до июля 2021 года и сможет собрать больше данных о газовом гиганте, сообщает Engadget.

По словам представителей NASA, в апреле этого года руководство агентства собрало группу из нескольких ведущих экспертов, которые оценили работу Juno и пришли к выводу, что зонд получает уникальные данные и что его работу необходимо продлить. После этого миссии было решено выделить дополнительное финансирование.

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Благодаря Juno ученым удалось изучить полярные сияния, циклоны и штормы на газовом гиганте, измерить глубину Большого красного пятна на Юпитере (гигантского вихра размером с Землю), а также получить множество фотографий самой большой планеты Солнечной системы.

Изначально предполагалось, что он завершит свою работу в феврале 2018 года.

Напомним, NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна.