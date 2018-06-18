Google будет предсказывать вероятность смерти пациентов

Компания Google добилась успехов в проекте Medical Brain, который позволяет предсказать вероятность смерти пациента.

Проект основан на нейросетях, которые изучают тысячи показателей здоровья и прочие факторы, передает Bloomberg.

Благодаря Medical Brain врачам не придется тратить время на прогнозирование хода болезни, вероятности ремиссии или смерти. В нейросеть загружается вся информация о пациенте, и система делает прогноз относительно его выздоровления. Если болезнь тяжелая, то искусственный интеллект взвешивает все факторы и дает прогноз, с какой вероятностью пациент умрет, и даже способен назвать относительно точную дату кончины.

Представители проекта рассказали, как нейросетям удалось предсказать смерть женщины с раком груди на поздней стадии. Врачи сообщили, что пациентка умрет с вероятностью 9,3%. Medical Brain после изучения всех деталей болезни дал менее утешительный прогноз. На основе 175 639 факторов вероятность смерти в ближайшие дни составила 19,9%. Женщина скончалась через несколько суток.

По мнению экспертов, подобная система облегчит труд медиков и позволит им более точно ставить диагноз и прогнозировать ход болезни.

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