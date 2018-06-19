Мощные ураганы на Венере влияют на вращение планеты, - ученые

Полный оборот вокруг планеты они совершают за четыре дня

"Мощные" ураганы воздействуют на горные пики на поверхности Венеры, что приводит к возникновению в атмосфере устойчивых структур, а также влияет на скорость вращения планеты.

Об этом заявили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Naked Science.

Отмечается, что ураганы на Венере "гораздо быстрее земных", полный оборот вокруг планеты они совершают за четыре дня.

В ходе исследования ученые обратили внимание на "странную устойчивую волну" длиной около 10 километров, которая была зафиксирована в верхних слоях атмосферы планеты в 2015 году.

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Тогда ученые предположили, что она возникает из-за столкновения сильных атмосферных потоков с горным хребтом: на Земле наблюдаются аналогичные явления, однако из-за переменчивости ветров на нашей планете они не бывают стабильными. Моделирование венерианской атмосферы, проведенное в ходе нового исследования, подтвердило эту версию.

"Кроме того, расчеты показали, что давление, которое создает атмосфера, движущаяся по кругу быстрее самой планеты, влияет на ее вращение. Данные говорят о том, что 243-дневные обороты Венеры могут отличаться друг от друга на несколько минут. Это может быть связано не только с неточностью измерений, но и с влиянием ураганов, которые ускоряют вращение, - а также с притяжением Солнца, которое способно несколько замедлять его. Игра этих сил и создает небольшие флуктуации в продолжительности местных суток", - говорится в материале.

Напомним, на карликовой планете Церере обнаружили в несколько раз больше органики, чем ученые предполагали ранее.