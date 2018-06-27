Японский зонд "Хаябуса-2" прибыл к астероиду Рюгу после четырехлетнего полета

" Хаябуса-2" соберет на астероиде Рюгу образцы камней и почвы, а затем привезет их на Землю

Миссия "Хаябуса-2" стартовала в 2014-м, когда он был запущен с космодрома Танэгасима. Четыре года и 290 миллионов километров спустя зонд прибыл к месту назначения – астероиду Рюгу, который еще называют "космическим бриллиантом". Теперь перед аппаратом стоит задача собрать образцы камней и почвы, после чего доставить их на Землю.

Об этом сообщает BBC.

Сперва "Хаябуса-2" соберет образцы с поверхности астероида, после чего приступит к более сложной процедуре. Ему нужно будет пробиться под нее. Для этого зонд использует снаряд, после применения которого на Рюгу появится кратер. Космический аппарат отправится к нему и соберет образцы, до этого скрывавшиеся под поверхностью. Ученые, задействованные в проекте, рассчитывают осуществить эту операцию следующей весной.

Исследователи, специализирующиеся на астероидах, полагают, что эти небесные тела могут пролить свет на происхождение и эволюцию Солнечной системы. Ведь по сути это остатки стройматериала, который пошел на ее формирование. В составе Рюгу могут содержаться химические соединения, сыгравшие роль в зарождении жизни на нашей планете. Поэтому работа японского зонда столь важна.

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Он пробудет у Рюгу до декабря 2019-го года, после чего начнет обратный путь домой. Вернуться к Земле с образцами он должен в 2020-м году.

У зонда был предшественник под названием "Хаябуса-1". Он был запущен в 2003-м году, а в 2005-м достиг астероида Итокава. Пять лет спустя он вернулся на Землю с небольшим количеством образцов.