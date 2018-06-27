Самый быстро тающий ледник Антарктиды подогревается вулканическим теплом, - ученые

Исследование американских и британских ученых показывает, что высокие темпы таяния ледника Пайн-Айленд могут быть обусловлены не только деятельностью человека, но и вулканизмом

Считается, что антарктический ледник Пайн-Айленд тает быстрее прочих на континенте. Причиной повышенных темпов таяния может быть вулканический источник тепла, сокрытый глубоко подо льдами. Признаки существования такого источника обнаружила группа ученых из США и Великобритании.

Об этом сообщает Live Science.

Предыдущие исследования показали, что глубоко под Антарктидой скрывается 138 вулканов, но все они были спящими на протяжении последних 2200 лет. Однако американским и британским ученым удалось обнаружить свидетельства магматической активности под Пайн-Айленд.

Как правило, вулканы дают о себе знать, выбрасывая дым и газы в воздух, но в Антарктиде подобные явления наблюдать нельзя. Здесь "улики" нужно искать в воде. На вулканизм может указывать наличие определенных газов в ее составе. Один из них и обнаружили исследователи, работавшие на Пайн-Айленд.

В образцах воды они нашли гелий-3 – изотоп гелия, являющийся характерной подписью вулканизма. Уровень его содержания в воде дал ученым основания полагать, что источник тепла подо льдами довольно крупный. Однако пока они не готовы ответить на вопрос, насколько велик его вклад в таянье Пайн-Айленд. Ведь процесс подстегивается и теплеющими океанскими течениями.

Ранее стало известно, что за последние 25 лет Антарктида потеряла более 2,7 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня моря на 8 мм. При этом только за последние пять скорость таяния льдов увеличилась втрое. Помимо Пайн-Айленд к наиболее пострадавшим относится и ледник Туэйтса.