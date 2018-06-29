Uber ввел лимиты для водителей

Таксовать больше 12 часов не получится

Компания Uber ввела лимит времени вождения для водителей в системе, распространив его в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включая Украину.

Об этом сообщает Эспрессо ТВ со ссылкой на пресс-службу компании.

Такая мера принята с целью повышения безопасности водителей и пассажиров.

Функция самостоятельно подсчитывает время вождения и начинает отправлять периодические уведомления, когда приближается 12-часовой лимит времени вождения.

После достижения максимального время нахождения за рулем, Uber автоматически переходит в автономный режим продолжительностью шесть часов.

Напомним, Uber работает над системой, которая позволит дистанционно распознавать пассажиров в состоянии алкогольного опьянения через официальное приложение для вызова такси.