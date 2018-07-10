General Electric представила первый Тризуб, изготовленный для Украины

В Пенсильвании (США) изготовлен первый локомотив серии GE Evolution соответствии с рамочным соглашением между Укрзализныцей и General Electric Transportation.

Об этом написал и.о. председателя УЗ Евгений Кравцов на свое Facebook-странице.

По его словам, прибытие первого локомотива GE Evolution в Украине ожидается морем уже в августе, а их дальнейшее доукомплектование будет происходить на Крюковском вагоностроительном заводе.

Это первый из тридцати локомотивов, которые будут поставлены в Украину. Он будет называться Тризуб.

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"Это действительно новое качество тягового подвижного состава, которого не имела наша страна, а партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с украинскими предприятиями, - крупнейшая в независимой Украине. Я надеюсь, что 30 локомотивов будут только началом сотрудничества между Украиной и США и между Укрзализныцей и General Electric, и уже в ближайшие годы вместе мы сможем обновить весь подвижной состав компании", - сказал Кравцов.

Отметим, соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов. При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

Напомним, Укрзализныця ведет переговоры с Siemens о совместном производстве локомотивов.