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Главная » Стиль жизни » Технологии » Две тысячи ученых призвали мировые правительства не строить роботов-убийц
Две тысячи ученых призвали мировые правительства не строить роботов-убийц
Фото пользователя : : Ys [waiz] : : на Flickr

Две тысячи ученых призвали мировые правительства не строить роботов-убийц

Илон Маск поддержал научное сообщество в стремлении не допустить строительства автономных военных роботов

18.07.18 104
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Использование искусственного интеллекта и робототехники – привлекательная перспектива для военных, но научное сообщество этот интерес поддержать не готово. Его представители, специализирующиеся на данных технологиях, призвали мировые правительства и частные компании воздержаться от создания боевых автономных систем, способных самостоятельно причинять вред людям. Было составлено письменное обращение, под которым свои подписи поставило 2400 ученых, инженеров и руководителей компаний.

Об этом пишет The Guardian.

Инициатором коллективного призыва выступил американский Институт "Будущее жизни". Все подписавшиеся разделяют мнение, что мировые правительства должны разработать законы и нормы, которые придадут созданию роботов-убийц статус преступления. В отсутствие таких законов, ученые, поставившие подписи, "не будут ни участвовать, ни поддерживать разработки, производство, продажу или использование боевых автономных систем".

В общей сложности обращение поддержали представители около 150 организаций и фирм, связанных с разработками роботов и ИИ. Свою подпись поставил и глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Вооруженные силы вкладывают крупные суммы в создание систем ИИ и робототехнику. Взамен они получают передовые разработки, способные выполнять задания на земле, под водой и в воздухе. Процесс совершенствования систем не останавливается. Специалисты, подписавшие обращение, опасаются, что со временем военные отдадут в руки роботов возможность самостоятельно принимать решение лишать ли человека жизни.

"Неприятие автономных военных систем должно стать международной нормой. В процессе всегда должен быть задействовано человек", - говори профессор Тоби Уолш из Университета Нового Южного Уэльса, подписавший обращение.

Следует отметить, что исследователи могут и не работать над созданием военных ИИ, но они не способны контролировать то, как используются их открытия, ставшие достоянием общественности. Однако они способны громко озвучивать свои опасения, как в случае с обращением.

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