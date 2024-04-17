Тараканы спасут людей от стихийных бедствий: ученые создали рой киборгов-насекомых (видео)

Новая разработка ученых призвана создать группы управляемых насекомых, которые смогут проникать в самые труднодоступные места для поиска людей, попавших в беду.

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Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре недавно провели необычный эксперимент с использованием мадагаскарских шипящих тараканов-киборгов, чтобы продемонстрировать новый метод роевой робототехники, который может произвести революцию в поисково-спасательных операциях. Они снабдили около 20 тараканов крошечными компьютерными рюкзаками, которые подавали команды непосредственно на органы чувств насекомых через электроды. Эта технология позволила исследователям управлять тараканами дистанционно, направляя их по имитированной пустынной местности как слаженную группу, пишет The Independent.

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Исследование, которое еще не прошло экспертную оценку, знаменует собой значительный прогресс в области создания насекомых-киборгов. Ранее ученым уже удавалось манипулировать отдельными насекомыми, но управление ими как коллективным роем оставалось сложной задачей из-за естественной изменчивости их реакций. Сингапурская команда решила эту проблему, разработав новый алгоритм навигации роя. В их системе один таракан выступал в роли лидера, а остальные следовали за ним, зная лишь относительное положение своих соседей. Эта стратегия позволила значительно сократить количество столкновений и запутываний между тараканами, что повысило общую эффективность роя.

Видео, демонстрирующее слаженную работу роя киборгов-тараканов, преодолевающих препятствия

В ходе испытаний тараканы продемонстрировали несколько сложных моделей поведения. Они умели обходить препятствия и даже помогали друг другу выпрямляться, если переворачивались. Взаимодействие между соседними тараканами также оказалось крайне важным для того, чтобы помочь членам роя выбраться из ловушек или перевернуться. Такое поведение подчеркивает возможность использования подобных киборгов в практических приложениях, например, для навигации в хаотичной и непредсказуемой среде в местах стихийных бедствий для поиска людей.

Данное исследование выходит далеко за рамки обычного управления насекомыми с помощью технологий. Объединив биологические организмы с роботизированными системами, ученые открыли потенциал для создания высокоэффективных автономных поисково-спасательных команд. В один прекрасный день такие команды смогут работать в районах, пострадавших от стихийных бедствий, предлагая спасателям новый инструмент, сочетающий в себе адаптивность живых существ и точность машин.

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