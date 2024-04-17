Таргани врятують людей від стихійних лих: вчені створили рій кіборгів-комах (відео)

Нова розробка вчених покликана створити групи керованих комах, які зможуть проникати у важкодоступні місця для пошуку людей, які потрапили в біду.

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Дослідники з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі нещодавно провели незвичайний експеримент з використанням мадагаскарських тарганів-кіборгів, які шиплять, щоб продемонструвати новий метод ройової робототехніки, що може зробити революцію в пошуково-рятувальних операціях. Вони забезпечили близько 20 тарганів крихітними комп'ютерними рюкзаками, які подавали команди безпосередньо на органи чуття комах через електроди. Ця технологія дала змогу дослідникам керувати тарганами дистанційно, спрямовуючи їх імітованою пустельною місцевістю як злагоджену групу, пише The Independent.

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Дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, знаменує собою значний прогрес у галузі створення комах-кіборгів. Раніше вченим уже вдавалося маніпулювати окремими комахами, але управління ними як колективним роєм залишалося складним завданням через природну мінливість їхніх реакцій. Сінгапурська команда вирішила цю проблему, розробивши новий алгоритм навігації рою. У їхній системі один тарган виступав у ролі лідера, а інші слідували за ним, знаючи лише відносне положення своїх сусідів. Ця стратегія дала змогу значно скоротити кількість зіткнень і заплутувань між тарганами, що підвищило загальну ефективність рою.

Відео, що демонструє злагоджену роботу рою кіборгів-тарганів, які долають перешкоди

Під час випробувань таргани продемонстрували кілька складних моделей поведінки. Вони вміли обходити перешкоди і навіть допомагали один одному випрямлятися, якщо переверталися. Взаємодія між сусідніми тарганами також виявилася вкрай важливою для того, щоб допомогти членам рою вибратися з пасток або перевернутися. Така поведінка підкреслює можливість використання подібних кіборгів у практичних додатках, наприклад, для навігації в хаотичному і непередбачуваному середовищі в місцях стихійних лих для пошуку людей.

Це дослідження виходить далеко за межі звичайного управління комахами за допомогою технологій. Об'єднавши біологічні організми з роботизованими системами, вчені відкрили потенціал для створення високоефективних автономних пошуково-рятувальних команд. Одного чудового дня такі команди зможуть працювати в районах, які постраждали від стихійних лих, пропонуючи рятувальникам новий інструмент, що поєднує в собі адаптивність живих істот і точність машин.

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