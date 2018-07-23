Российским хакерским атакам в США будет противостоять кибергруппа

Агентство национальной безопасности США приняло решение создать рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве.
Об этом заявил директор АНБ генерал Пол Накасоне на ежегодном форуме по безопасности в Аспене, сообщает DW.
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По его словам, создание этой группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года.
Напомним, 13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".