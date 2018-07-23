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Главная » Стиль жизни » Технологии » Российским хакерским атакам в США будет противостоять кибергруппа

Российским хакерским атакам в США будет противостоять кибергруппа

Российским хакерским атакам в США будет противостоять кибергруппа
Фото: YouTube

Подразделение создается в АНБ

23.07.18 26
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Агентство национальной безопасности США приняло решение создать рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве.

Об этом заявил директор АНБ генерал Пол Накасоне на ежегодном форуме по безопасности в Аспене, сообщает DW.

По его словам, создание этой группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года.

Напомним, 13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".

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