Украинцы будут разрабатывать технологии 5G в мобильной медицине

Команда украинских ученых будет разрабатывать технологии 5G в мобильной медицине. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Ученые будут работать в кластерном проекте программы EUREKA "Future eHealth powered by 5G" - "Будущая электронная сфера здравоохранения на основе технологии 5G".
Проект рассчитан на 36 месяцев и призван сделать е-медицину быстрее и мобильнее.
Он позволит создать новые сервисы для мониторинга состояния здоровья пациентов, предоставить врачам оперативный доступ к медицинским базам данных и тому подобное.
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Прежде всего, будут исследоваться возможности использования в электронной медицине технологии 5G, где интегрируются 4G, Wi-Fi, Bluetooth, миллиметровые волны и другие технологии беспроводного доступа.
Разработку выполнять ученые из КПИ им. Игоря Сикорского. Они будут сотрудничать с коллегами из 9 стран - Финляндия, Испания, Венгрия, Южная Корея, Израиль, Турция, Франция, Германия, Швеция.
Как сообщалось ранее, Google будет предсказывать вероятность смерти пациентов.