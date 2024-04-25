Проанализировали данные 12 000 человек: лекарства от изжоги провоцируют мигрень, - ученые

Изжога является распространенным и изнурительным состоянием, однако привычные нам методы лечения оказались опасными. Препараты от нее незаметно оказывают пагубное влияние на наш организм, заявили ученые.

Related video

Исследование, проведенное Университетом Мэриленда, выявило связь между распространенными безрецептурными препаратами от изжоги и повышенным риском мигреней. В ходе исследования были проанализированы данные 11 800 участников, полученные в ходе Национального исследования здоровья и питания. Эти препараты содержат карбонат кальция и ингибиторы протонной помпы, которые предназначены для устранения неприятного чувства жжения, вызванного кислотным рефлюксом, однако ученые выяснили, что эти препараты также незаметно оказывают влияние на наши болевые ощущения, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Результаты исследования выявили значительную тенденцию: 28% людей, принимавших эти антациды, страдали от мигрени, по сравнению с 24% тех, кто их не принимал. В частности, риск мигрени увеличился на 30% у тех, кто принимал карбонат кальция, и на 70% у тех, кто принимал ингибиторы протонной помпы. Исследователи, под руководительством профессора Маргарет Славин, предположили, что обезвоживание, являющееся побочным эффектом этих лекарств, может быть одним из факторов, способствующих возникновению мигрени, поскольку оно является известным триггером.

Это исследование выявило новый потенциальный фактор риска мигрени, связанный с этими широко используемыми лекарствами, но и добавляет к существующим опасениям по поводу их безопасности. Предыдущие исследования связывали длительное применение этих препаратов с другими серьезными проблемами со здоровьем, включая развитие деменции. Эта связь особенно тревожна, учитывая широкую распространенность изжоги в мире, от которой страдают сотни миллионов человек.

Важно

Головная боль останется в прошлом: 6 природных средств для борьбы с мигренью

Доктор Славин подчеркнула необходимость дальнейших исследований для полного понимания последствий полученных результатов и влияния употребления данных препаратов на наше здоровье. Она посоветовала пациентам, страдающим от мигреней и использующим эти препараты, проконсультироваться со своими лечащими врачами. Это исследование, хотя и предварительное, служит важным шагом в изучении потенциальных побочных эффектов, связанных с распространенными лекарствами и разработки правильных рекомендаций по их применению.

Ранее Фокус писал о том, как избавится от мигрени. Выяснилось, что уровень сахара напрямую связан с головной болью.

Также Фокус писал о новом способе борьбы с мигренью. Одобрен первый назальный спрей быстрого действия для лечения мигрени.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.