Проаналізували дані 12 000 осіб: ліки від печії провокують мігрень, — учені

Печія є поширеним і виснажливим станом, проте звичні нам методи лікування виявилися небезпечними. Препарати від неї непомітно чинять згубний вплив на наш організм, заявили вчені.

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Дослідження, проведене Університетом Меріленда, виявило зв'язок між поширеними безрецептурними препаратами від печії та підвищеним ризиком мігрені. Під час дослідження було проаналізовано дані 11 800 учасників, отримані під час Національного дослідження здоров'я і харчування. Ці препарати містять карбонат кальцію та інгібітори протонної помпи, які призначені для усунення неприємного відчуття печіння, спричиненого кислотним рефлюксом, проте вчені з'ясували, що ці препарати також непомітно впливають на наші больові відчуття, пише Daily Mail.

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Результати дослідження виявили значну тенденцію: 28% людей, які приймали ці антациди, страждали від мігрені, як порівняти з 24% тих, хто їх не приймав. Зокрема, ризик мігрені збільшився на 30% у тих, хто приймав карбонат кальцію, і на 70% у тих, хто приймав інгібітори протонної помпи. Дослідники, під керівництвом професора Маргарет Славін, припустили, що зневоднення, яке є побічним ефектом цих ліків, може бути одним із чинників, що сприяють виникненню мігрені, оскільки воно є відомим тригером.

Це дослідження виявило новий потенційний чинник ризику мігрені, пов'язаний з цими широковикористовуваними ліками, але й додає до наявних побоювань щодо їхньої безпеки. Попередні дослідження пов'язували тривале застосування цих препаратів з іншими серйозними проблемами зі здоров'ям, включно з розвитком деменції. Цей зв'язок особливо тривожний, з огляду на широку поширеність печії у світі, від якої страждають сотні мільйонів людей.

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Докторка Славін наголосила на необхідності подальших досліджень для повного розуміння наслідків отриманих результатів і впливу вживання цих препаратів на наше здоров'я. Вона порадила пацієнтам, які страждають від мігрені і використовують ці препарати, проконсультуватися зі своїми лікарями. Це дослідження, хоча й попереднє, є важливим кроком у вивченні потенційних побічних ефектів, пов'язаних із поширеними ліками, і розробленні правильних рекомендацій щодо їхнього застосування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.