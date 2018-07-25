Курс криптовалюты биткоин поднялся выше $8000. На данный момент его стоимость составляет $8188, сообщает CoinDesk.
Это первый серьёзный рост курса после падения в июне, когда курс опустился ниже $6000 на фоне новостей о взломе крупнейшей южнокорейской биржи Coinrail. Тогда хакеры украли около 30% всех альткоинов биржи на сумму $37,28 млн.
Снижение курса также могло быть связано с тем, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку деятельности четырёх крупнейших американских бирж (Kraken, Bitstamp Coinbase и itBit) по подозрению в манипулировании ценой биткоина.
Напомним, члены "Большой двадцатки" заявили, что криптовалюты не угрожают мировой финансовой системе.