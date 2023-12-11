Одна из крупнейших криптобирж объявила о прекращении поддержки российского рубля

Криптобиржа прекращает поддержку P2P-обмена криптовалют для россиян с 31 января 2024 года. При этом у россиян сохраняются возможности обходить ограничения

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Одна из крупнейших криптобирж Binance больше не будет поддерживать российский рубль из-за ухода из России и продажи бизнеса компании CommEX. Об этом сообщается на сайте Binance.

"Согласно решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского рубля (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB с 2024-01-31 00:00 (UTC). Пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем на платформе CommEX без каких-либо комиссий", — говорится в сообщении.

Важно

Крупнейшая криптобиржа Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США, — СМИ

Отмечается, что конечная поддержка торговли рублями состоится в конце января 2024 года, но россияне все еще могут торговать криптовалютой на бирже CommЕХ, которой Binance продает весь свой российский бизнес. В Binance разработали процесс передачи активов россиян на новую биржу.

Что такое Binance

Binance — блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. С ее помощью можно заниматься торговлей цифровыми активами, инвестициями и прочим. Сервис обмена криптовалют Binance был основан в 2017 году.

В начале ноября 2023 года криптовалютная биржа Binance объявила, что с 15 ноября прекращает поддержку депозитов в российских рублях. 27 сентября Binance заявила о полном выходе из России. В компании сообщили, что после выхода из РФ, сервис не будет иметь никакой выручки от продажи и не получит возможности приобрести долю в бизнесе.