Одна з найбільших криптобірж оголосила про припинення підтримки російського рубля

Криптобіржа припиняє підтримку P2P-обміну криптовалют для росіян з 31 січня 2024 року. При цьому у росіян зберігаються можливості обходити обмеження

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Одна з найбільших криптобірж Binance більше не буде підтримувати російський рубль через відхід із Росії та продаж бізнесу компанії CommEX. Про це повідомляється на сайті Binance.

"Згідно із рішенням про уход з Росії та продажу бізнесу компанії CommEX, Binance P2P припинить підтримку російського рубля (RUB), включаючи такі торгові пари: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB та RUB/RUB з 2024-01-31 00:00 (UTC). Користувачі можуть здійснювати P2P-торгівлю з російським рублем на платформі CommEX без будь-яких комісій", — йдеться в повідомленні.

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Найбільша криптобіржа Binance могла допомагати росіянам в обході санкцій США, — ЗМІ

Зазначається, що кінцева підтримка торгівлі рублями відбудеться в кінці січня 2024 року, але росіяни все ще можуть торгувати криптовалютою на біржі CommЕХ, якій Binance продає весь свій російський бізнес. У Binance розробили процес передачі активів росіян на нову біржу.

Що таке Binance

Binance — блокчейн-система і постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі. З її допомогою можна займатися торгівлею цифровими активами, інвестиціями та іншим. Сервіс обміну криптовалют Binance був заснований у 2017 році.

На початку листопада 2023 року криптовалютна біржа Binance оголосила, що з 15 листопада припиняє підтримку депозитів у російських рублях. 27 вересня Binance заявила про повний вихід з Росії. У компанії повідомили, що після виходу з РФ, сервіс не матиме жодного отримання від продажу і не отримає можливості придбати частку в бізнесі.