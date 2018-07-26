Samsung разработал небьющийся дисплей

Компания Samsung разработала и протестировали небьющийся дисплей на основе органических светодиодов (OLED). Об этом сообщается на сайте компании.
Новый экран - это гибкая OLED-матрица с усиленной подложкой. Тесты показали, что она выдерживает падение с высоты 1,8 метра - больше, чем требуется по стандартам министерства обороны США. Также экран сохраняет свою работоспособность при температурах в диапазоне от -32 °С до +71 °С.
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По словам Samsung, экран с такими свойствами можно использовать не только в смартфонах, планшетах и приборных панелях автомобилей, но и в устройствах военного назначения.
Ранее сообщалось, что Samsung построил самый большой в мире завод смартфонов.