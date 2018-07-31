Ученые нашли способ повысить эффективность лечения рака поджелудочной с помощью конопли

Рак поджелудочной железы крайне агрессивное заболевание. Порядка 80% людей умирают от него в течение года после постановки диагноза, и лишь около 5% живут с ним в течение 5 лет. Однако группа исследователей из Великобритании, Италии и Австралии нашла инструмент, который может помочь в борьбе с заболеванием. Ученые обнаружили, что эффективность лечения данной разновидности рака может повысить каннабидиол (КБД), содержащийся в конопле.

Об этом сообщает The Guardian.

Европейские и австралийские исследователи проанализировали взаимодействие КБД и гена GPR55, который вовлечен в процессы роста и размножения панкреатических раковых клеток. Выяснилось, что каннабидиол мешает GPR55 исполнять свою роль в развитии болезни, а также задерживает вырабатывание сопротивления к гемцитабину – препарату, который используется в химиотерапии.

Исследования проводились на мышах. Подопытные были разделены на 4 группы. Первая получала только КБД, вторая – только гемцитабин, третья – и то и другое. Четвертой досталось плацебо, и входящие в нее грызуны скончались быстрее всего – за 19 дней. Представители первой и второй групп прожили 25 и 28 дней соответственно. Мыши, получавшие КБД и гемцитабин, прожили 53 дня.

Авторы исследования полагают, что если подобные результаты будут наблюдаться у людей, то вероятно, в результате пациентам, страдающим от рака поджелудочной, можно будет продлевать жизнь на годы.

Однако энтузиазм британских, итальянских и австралийских ученых разделяют не все их коллеги. По словам доктора Кэтрин Пикворт из организации Cancer Research UK, искать новые способы борьбы с раком поджелудочной железы крайне важно, но сперва нужно провести клинические исследования. Пока не появятся доказательства, что КБД может помогать людям, пациентам стоит быть осторожными.