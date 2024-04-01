Очень большая ложь. Легальные продавцы каннабиса дурят мир, и это очень плохо

Исследователи проанализировали образцы каннабиса и пришли к выводу, что они вовсе не соответствуют тому, о чем заявляют продавцы.

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Результаты новых лабораторных исследований показывают, что легально продаваемый каннабис может быть "невероятным", и не в хорошем смысле. Доцент кафедры современной науке о каннабисе в Университете в Боулдере Анна Швабе провела собственное исследование и обнаружила, что продаваемые цветки каннабиса на самом деле содержат больше тетрагидроканнабинола или ТГК, чем заявляют продавцы, пишет Science Alert.

ТГК — психоактивное соединение, образующееся при нагревании цветка каннабиса. Точная отчетность по ТГК является основой для медицинских пациентов, потребителей и в целом индустрии. Лечебные и медицинские цветки в целом одинаков — разница заключается лишь в требованиях к тестированию, цене, налогах и лимитах на покупку.

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Однако теперь доктор Анна Швабе считает, что информация, предоставляемая о медицинском каннабисе, на самом деле может нарушать медицинские дозировки и вводить людей в заблуждение. Кроме того, такая ложь может навредить в целом индустрии, которая сегодня во всем мире стремится к легитимности.

Потребители часто связывают более высокий уровень ТГК с качеством, что потенциально приводит к переплате за продукты, которые могут не соответствовать ожиданиям. Кроме того, это заблуждение может побудить фермеров, лаборатории и диспансеры к получению более высоких показателей ТГК двумя способами: с помощью методов выращивания и мошенничества с тестированием.

Ученые также опасаются, что жертвами фальсификаций могут также стать анализы на токсины, пестициды, дрожи и плесень. Лабораторные исследования доктора Швабе свидетельствуют о том, что в некоторых штатах США продавали продукт, который должен был бы быть утилизирован.

В общей сложности команда исследовала 23 образца каннабиса из 10 аптек. Образцы включали 12 различных штаммов, в том числе индику, сативу и гибридные типы, которые отличались значениями ТГК. Например, диапазоны некоторых были в рамках 12,8–19,3% на нижнем уровне и 28,07–31,28% на верхнем уровне, другие имели отдельные значения, например, 16,4% и 17,4%.

Далее образцы были проверены в независимой испытательной лаборатории. Результаты свидетельствуют о том, что 70% аптек сообщили о процентном содержании ТГК более чем на 15% выше, чем это есть на самом деле. Результаты были таковыми:

18 образцов показали более низкие уровни ТГК;

в 16 образцах значение ТГК было ниже на 15%;

в 13 образцах — ниже на 30%;

в 3 образцах — ниже на 50%;

1 образец имел более высокое значение ТГК;

4 образца — в пределах заявленного диапазона.

Фундаментальный вопрос становится все более очевидным: с развитием технологий выращивания, включая освещение, питательные вещества и селекцию, действительно ли эффективность цветка каннабиса выросла за последние 15 лет?

Еще в 2009 году средний уровень ТГК в цветках каннабиса составлял 9,75%, сегодня уровень превышает 35%, хотя они и не так распространены, как думают потребители. Например, анализ 2019 года показал, что в среднем уровень ТГК составлял 13,88%. По словам доктора Швабе, среднее значение, наблюдаемое в исследовании, составило 14,98%, при этом заявленное производителями сегодня составляет 20,27-24,10%.

В результате доктор Швабе считает, что наилучшим шагом для индустрии сегодня будет помощь потребителям в том, как делать более осознанный выбор, выходя за рамки простого процента ТГК. Для сравнения, автор исследования отмечает, что люди, как правило, не покупают вино или пиво, основываясь лишь на содержании алкоголя в напитках, а потому и в индустрии каннабиса следует пересмотреть подход.

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