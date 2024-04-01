Дуже велика брехня. Легальні продавці канабісу дурять світ, і це дуже погано

Дослідники проаналізували зразки канабісу і дійшли висновку, що вони зовсім не відповідають тому, про що заявляють продавці.

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Результати нових лабораторних досліджень показують, що канабіс, який легально продається, може бути "неймовірним", і не в хорошому сенсі. Доцент кафедри сучасної науки про канабіс в Університеті в Боулдері Анна Швабе провела власне дослідження і виявила, що квітки канабісу, які продають, насправді містять більше тетрагідроканабінолу або ТГК, ніж заявляють продавці, пише Science Alert.

ТГК — психоактивна сполука, що утворюється під час нагрівання квітки канабісу. Точна звітність щодо ТГК є основою для медичних пацієнтів, споживачів і загалом індустрії. Лікувальні та медичні квітки загалом однакові — різниця полягає лише у вимогах до тестування, ціні, податках і лімітах на купівлю.

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Однак тепер докторка Анна Швабе вважає, що інформація, яка надається про медичний канабіс, насправді може порушувати медичні дозування і вводити людей в оману. Крім того, така неправда може нашкодити загалом індустрії, яка сьогодні в усьому світі прагне до легітимності.

Споживачі часто пов'язують вищий рівень ТГК з якістю, що потенційно призводить до переплати за продукти, які можуть не відповідати очікуванням. Крім того, ця хибна думка може спонукати фермерів, лабораторії та диспансери до отримання вищих показників ТГК двома способами: за допомогою методів вирощування та шахрайства з тестуванням.

Учені також побоюються, що жертвами фальсифікацій можуть також стати аналізи на токсини, пестициди, тремтіння і цвіль. Лабораторні дослідження доктора Швабе свідчать про те, що в деяких штатах США продавали продукт, який мав би бути утилізований.

Загалом команда досліджувала 23 зразки канабісу з 10 аптек. Зразки містили 12 різних штамів, зокрема індику, сатіву і гібридні типи, які відрізнялися значеннями ТГК. Наприклад, діапазони деяких були в рамках 12,8-19,3% на нижньому рівні та 28,07-31,28% на верхньому рівні, інші мали окремі значення, наприклад, 16,4% і 17,4%.

Далі зразки були перевірені в незалежній випробувальній лабораторії. Результати свідчать про те, що 70% аптек повідомили про відсотковий вміст ТГК більш ніж на 15% вищий, ніж це є насправді. Результати були такими:

18 зразків показали нижчі рівні ТГК;

у 16 зразках значення ТГК було нижчим на 15%;

у 13 зразках — нижче на 30%;

у 3 зразках — нижче на 50%;

1 зразок мав вище значення ТГК;

4 зразки — у межах заявленого діапазону.

Фундаментальне питання стає дедалі очевиднішим: з розвитком технологій вирощування, включно з освітленням, поживними речовинами і селекцією, чи справді ефективність квітки канабісу зросла за останні 15 років?

Ще 2009 року середній рівень ТГК у квітках канабісу становив 9,75%, сьогодні рівень перевищує 35%, хоча вони й не такі поширені, як думають споживачі. Наприклад, аналіз 2019 року показав, що в середньому рівень ТГК становив 13,88%. За словами доктора Швабе, середнє значення, спостережуване в дослідженні, становило 14,98%, при цьому заявлене виробниками сьогодні становить 20,27-24,10%.

У результаті доктор Швабе вважає, що найкращим кроком для індустрії сьогодні буде допомога споживачам у тому, як робити більш усвідомлений вибір, виходячи за рамки простого відсотка ТГК. Для порівняння, автор дослідження зазначає, що люди, як правило, не купують вино або пиво, ґрунтуючись лише на вмісті алкоголю в напоях, а тому і в індустрії канабісу слід переглянути підхід.

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