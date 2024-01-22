Может ли марихуана делать нас добрее: результаты исследований неоднозначны, говорят ученые

Употребление марихуаны кардинально меняет наше восприятие окружения. Ученые решили разобраться, может ли оно положительно сказываться на заботе об окружающих нас людях.

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Новое исследование пролило свет на интригующую потенциальную пользу от употребления каннабиса: повышение уровня эмпатии. В нем рассматривается вопрос о том, как регулярные потребители каннабиса могут обладать повышенной способностью понимать и разделять чувства других людей по сравнению с теми, кто не употребляет каннабис, пишет The Washington Post.

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В ходе новой научной работы ученые сравнили эмпатические реакции 85 человек, регулярно употребляющих каннабис, и 51 человека, не употребляющего его. Сравнение проводилось с помощью специального теста, предназначенного для измерения эмпатии, а также методов визуализации мозга, направленных на изучение областей мозга, связанных с эмоциональным пониманием и эмпатией.

Одним из наиболее заметных результатов стало то, что те, кто регулярно употребляет каннабис, показали более высокие результаты в понимании эмоций других людей. Визуализация мозга подтвердила эти результаты, показав, что у тех, кто употребляет каннабис, повышена связность в областях мозга, связанных с обработкой эмпатии и эмоций.

Данное исследование основывается на результатах предыдущих научных работ, в том числе проведенного в 2022 году исследования влияния каннабиса на просоциальное поведение студентов колледжа. Эта более ранняя работа намекала на то, что у потребителей каннабиса усиливается чувство заботы о других и тенденция к бескорыстному взаимодействию с миром.

Однако связь между употреблением каннабиса и эмпатией не является однозначной. Исследование 2016 года, в котором использовался другой метод, показало, что хотя потребители каннабиса могут распознавать эмоции, их способность к сопереживанию может быть ослаблена по сравнению с теми, кто не употребляет каннабис. Эти неоднозначные результаты свидетельствуют о том, что влияние каннабиса на эмпатию может сильно различаться у разных людей и в разных ситуациях.

Несмотря новые выводы, эксперты предостерегают от окончательных заключений о роли каннабиса в усилении эмпатии. Последние исследования указывают скорее на ассоциацию, чем на причинно-следственную связь. Возможно, люди, более эмпатичные от природы, просто более склонны к употреблению каннабиса, или же другие факторы, такие как черты характера или жизненный опыт, способствуют как предрасположенности к употреблению каннабиса, так и повышению уровня эмпатии.

Это исследование открывает путь к более тонкому пониманию психологических эффектов каннабиса, подчеркивая необходимость дальнейших исследований для раскрытия сложной взаимосвязи между употреблением каннабиса и заботе об окружающих нас людях.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.