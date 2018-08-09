Беспилотник компании Airbus провёл в воздухе почти 26 дней

Авиакомпания Airbus сообщила, что её псевдоспутник на солнечных батареях Zephyr S успешно приземлился спустя 25 дней, 23 часа и 57 минут полёта. Об этом сообщается на сайте компании.

Zephyr S поднялся в воздух с полигона в Аризоне 11 июля 2018 года, а приземлился 8 августа. Испытание прошло успешно, и после анализа всех собранных в ходе него данных аппарат начнут готовить к новому запуску, который должен состояться в Австралии до конца 2018 года.

Airbus хочет добиться, чтобы Zephyr S мог находиться в воздухе месяцами. Например, он сможет наблюдать за стихийными бедствиями, такими как лесные пожары или разливы нефти.

Напомним, вес Zephyr S составляет менее 75 килограммов, размах крыла - 25 метров. Он летает в стратосфере на средней высоте 21 километр, как военные самолёты U2 и SR-71 Blackbird. Из гражданских самолётов на такую высоту поднимался только один - Concorde.

Прошлый рекорд длительности полета (14 суток) также принадлежал одному из псевдоспутников Zephyr производства Airbus.

Ранее сообщалось, что компания Facebook отказалась от разработки собственного псевдоспутника для раздачи интернета и начала сотрудничать с Airbus.