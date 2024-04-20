В США побили мировой рекорд: 353 балерины одновременно стояли на пуантах (видео, фото)

Юные балерины в течение целой минуты выполняли шажки бурре — особый хореографический элемент, при котором надо быстро переносить свой вес с одной ноги на другую, стоя на пальцах или полупальцах.

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В отеле Plaza в Нью-Йорке (США) балерины со всего мира побили мировой рекорд по количеству танцовщиц, одновременно стоящих на пуантах. Об этом сообщило информагентство АР.

Балерины в белых пачках из США, Китая, Японии, Германии и Португалии синхронно стояли на носочках в течение одной минуты. Все они по сигналу одновременно встали на пуанты под музыку Петра Чайковского из оперы "Евгений Онегин" и в течение целой минуты быстро выполняли так называемые шажки бурре (pas de bourrée) — особый хореографический элемент, при котором балерины быстро переносят свой вес с одной ноги на другую, стоя на пальцах или полупальцах.

Инициировали перформанс организаторы крупнейшего в мире международного стипендиального балетного конкурса Youth America Grand Prix, в котором ежегодно могут участвовать юные танцовщицы в возрасте от 9 до 19 лет. В 2024 году конкурс отмечает свое 25-летие и, помимо традиционных представлений в крупнейшем культурном центре города — Линкольн-центре, решил устроить и такое необычное шоу.

Фото: Twitter

По данным агентства, всего в шоу участвовали 353 балерины — как те, кто только претендует на стипендию, так и профессиональные танцоры, выпускники программы.

Судья из спецкомиссии Книги рекордов Гиннесса Тина Ши официально зафиксировала мировой рекорд. Ранее одновременно стояло на пуантах 306 балерин.

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