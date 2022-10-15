Балерины Большого театра остались без пуантов из-за санкций

В России производство качественных пуантов так и не наладили.

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Генеральный директор государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил, что из-за санкций балерины заведения не могут получить новые пуанты. Об этом сообщает портал News.ru.

По его словам, обувь для танцовщиц покупалась за рубежом, и сейчас пришло время закупок новых партий пуант, однако из-за новых правил оформления закупок иностранных товаров, которые пришлось ввести на фоне антироссийских санкций, ситуация сложилась так, что на данный момент купить пуанты невозможно.

На расширенном совещании в Государственной Думе РФ по вопросам импортозамещения в культуре Урин заявил, что подконтрольное ему учреждение пока не может отказаться от иностранных товаров. Он подчеркнул, что в России не налажено производство качественной обуви для артисток, а "организовать импортозамещение за один год" нельзя. Чиновник призвал упростить процедуру оформления закупок за рубежом.

"Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции. Мы отправляем эти заявления в Минпромторг, и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем. Через три месяца после направления запроса мы получили отказ. Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви", – цитирует портал Урина.

Он призвал упростить процедуру оформления закупок за границей и создать в Госдуме рабочую комиссию для решения вопросов закупок и импортозамещения.

Ранее Большой театр отменил премьеру двух опер режиссера Александра Молочникова для нового сезона. Это "Франческа да Римини" Рахманинова и "Флорентийская трагедия" Цемлинского. Причиной отмены стало то, что Молочников открыто выступил с осуждением так называемой "спецоперации" в Украине. Именно так в России называют развязанную Путиным войну против соседнего государства.

Напомним, Евросоюз расширил санкционный список и внес туда ряд одиозных представителей российского шоу-бизнеса и культуры, поддержавших вооруженную агрессию РФ в Украине. В него попали Николай Расторгуев, Олег Газманов, Юлия Чичерина и другие.