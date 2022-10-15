Балерини Великого театру залишилися без пуантів через санкції

У Росії виробництво якісних пуантів так і не налагодили.

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Генеральний директор державного академічного Великого театру Росії Володимир Урін заявив, що через санкції балерини закладу не можуть отримати нові пуанти. Про це повідомляє портал News.ru.

За його словами, взуття для танцівниць купували за кордоном, і зараз настав час закупівель нових партій пуантів, проте через нові правила оформлення закупівель іноземних товарів, які довелося запровадити на тлі антиросійських санкцій, ситуація склалася так, що наразі купити пуанти неможливо.

На розширеній нараді в Державній Думі РФ із питань імпортозаміщення в культурі Урін заявив, що підконтрольна йому установа поки що не може відмовитися від іноземних товарів. Він наголосив, що в Росії не налагоджено виробництво якісного взуття для артисток, а "організувати імпортозаміщення за один рік" не можна. Чиновник закликав спростити процедуру оформлення закупівель за кордоном.

"Зараз ми занурені в процедуру за кожною позицією. Ми відправляємо ці заяви в Мінпромторг, і в результаті процес затягується на тривалий час. Приміром, відправили прохання дати нам дозвіл придбати партію відомого балетного взуття, оскільки в Росії немає якісного балетного взуття, ми його не виготовляємо. Через три місяці після направлення запиту ми отримали відмову. Ми не можемо придбати необхідне для театру взуття, балерини залишилися без взуття", — цитує портал Уріна.

Він закликав спростити процедуру оформлення закупівель за кордоном і створити в Держдумі робочу комісію для вирішення питань закупівель та імпортозаміщення.

Раніше Великий театр скасував прем'єру двох опер режисера Олександра Молочникова для нового сезону. Це "Франческа та Ріміні" Рахманінова та "Флорентійська трагедія" Цемлинського. Причиною скасування стало те, що Молочников відкрито виступив із засудженням так званої "спецоперації" в Україні. Саме так у Росії називають розв'язану Путіним війну проти сусідньої держави.

Нагадаємо, Євросоюз розширив список санкцій і вніс туди низку одіозних представників російського шоу-бізнесу та культури, які підтримали збройну агресію РФ в Україні. До нього потрапили Микола Расторгуєв, Олег Газманов, Юлія Чичеріна й інші.