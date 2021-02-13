Балерина без рук из Бразилии покорила Instagram и призвала людей двигаться к мечте (видео)

На страницу Витории Буэно подписались уже 150 тысяч человек. Почитатели балерины вдохновлены ее силой воли, а родственники говорят: с действиями, которые они выполняют руками, девушка без особого труда справляется ногами.

16-летняя бразильская балерина Витория Буэно стала звездой социальных сетей из-за своей особенности в виде отсутствия рук. О ней пишет агентство Reuters.

Когда мать девочки впервые отвела ее на балетный класс, она боялась, что ребенок не впишется в коллектив. Однако сейчас та регулярно посещает балетную академию в штате Минас-Жерайс увлекается джазом и чечеткой, а сама она является источником вдохновения для многих.

"Я слежу глазами, как если бы они там были", – говорит девушка о своих руках.

Несмотря на отсутствие конечностей, во время коллективных выступлений она двигается синхронно со своими партнерами, отчего можно и вовсе забыть, что она танцует без рук.

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"Я вообще не чувствую, что они мне нужны", – добавила она.

Заниматься балетом девочке посоветовал физиотерапевт. Для нее это стало большим, чем просто реализацией мечты. В том числе благодаря своему виду спорта она может чистить зубы и подбирать товары с полок супермаркета ногами.

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"Есть вещи, которые она может делать ногами, а я – руками", — сказал ее отчим Хосе Карлос Перрейра.

В своем Instagram Витория Буэно имеет более 150 тысяч подписчиков.

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"Мы больше, чем наши ограниченные возможности, поэтому мы должны идти к своим мечтам", — говорит она.

Как сообщалось ранее, первую в мире пересадку обеих рук с плечами провели во Франции.

Самая первая в мире пересадка рук была проведена в 2017 году в Мюнхене (Германия), где женщине сделали операцию по трансплантации ниже локтей. Что же касается больницы Эдуарда Эррио в Лионе, то здесь уже проводили трансплантацию кисти, ставшую первой в мире. Это произошло в 1998 году. Через два года врачи больницы пересадили пациенту обе кисти.

Напомним, в Украине возобновили пересадку органов, а доступная трансплантация, по заверениям Минздрава, станет одним из ключевых моментов реформы системы здравоохранения.