Балерина без рук из Бразилии покорила Instagram и призвала людей двигаться к мечте (видео)
На страницу Витории Буэно подписались уже 150 тысяч человек. Почитатели балерины вдохновлены ее силой воли, а родственники говорят: с действиями, которые они выполняют руками, девушка без особого труда справляется ногами.
16-летняя бразильская балерина Витория Буэно стала звездой социальных сетей из-за своей особенности в виде отсутствия рук. О ней пишет агентство Reuters.
Когда мать девочки впервые отвела ее на балетный класс, она боялась, что ребенок не впишется в коллектив. Однако сейчас та регулярно посещает балетную академию в штате Минас-Жерайс увлекается джазом и чечеткой, а сама она является источником вдохновения для многих.
"Я слежу глазами, как если бы они там были", – говорит девушка о своих руках.
Несмотря на отсутствие конечностей, во время коллективных выступлений она двигается синхронно со своими партнерами, отчего можно и вовсе забыть, что она танцует без рук.
"Я вообще не чувствую, что они мне нужны", – добавила она.
Заниматься балетом девочке посоветовал физиотерапевт. Для нее это стало большим, чем просто реализацией мечты. В том числе благодаря своему виду спорта она может чистить зубы и подбирать товары с полок супермаркета ногами.
"Есть вещи, которые она может делать ногами, а я – руками", — сказал ее отчим Хосе Карлос Перрейра.
В своем Instagram Витория Буэно имеет более 150 тысяч подписчиков.
"Мы больше, чем наши ограниченные возможности, поэтому мы должны идти к своим мечтам", — говорит она.
Как сообщалось ранее, первую в мире пересадку обеих рук с плечами провели во Франции.
Самая первая в мире пересадка рук была проведена в 2017 году в Мюнхене (Германия), где женщине сделали операцию по трансплантации ниже локтей. Что же касается больницы Эдуарда Эррио в Лионе, то здесь уже проводили трансплантацию кисти, ставшую первой в мире. Это произошло в 1998 году. Через два года врачи больницы пересадили пациенту обе кисти.
Напомним, в Украине возобновили пересадку органов, а доступная трансплантация, по заверениям Минздрава, станет одним из ключевых моментов реформы системы здравоохранения.