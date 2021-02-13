Балерина без рук з Бразилії покорила Instagram і закликала людей рухатися до мрії (відео)

На сторінку Віторії Буено підписалися вже 150 тисяч осіб. Шанувальники балерини натхнені її силою волі, а родичі кажуть: з діями, які вони виконують руками, дівчина без особливих зусиль справляється ногами.

16-річна бразильська балерина Віторія Буено стала зіркою соціальних мереж через свою особливість у вигляді відсутності рук. Про неї пише агентство Reuters.

Коли мати дівчинки вперше відвела її до балетного класу, вона боялася, що дитина не впишеться в колектив. Однак зараз та регулярно відвідує балетну академію в штаті Мінас-Жерайс, захоплюється джазом і чечіткою та є джерелом натхнення для багатьох.

"Я стежу очима, як якщо б вони там були", — говорить дівчина про свої руки.

Незважаючи на відсутність кінцівок, під час колективних виступів вона рухається синхронно зі своїми партнерами, чому можна і зовсім забути, що вона танцює без рук.

[ + – ]

"Я взагалі не відчуваю, що вони мені потрібні", — додала вона.

Займатися балетом дівчинці порадив фізіотерапевт. Для неї це стало більшим, ніж просто реалізацією мрії. У тому числі завдяки своєму виду спорту вона може чистити зуби і підбирати товари з полиць супермаркету ногами.

[ + – ]

"Є речі, які вона може робити ногами, а я — руками", — сказав її вітчим Хосе Карлос Перрейра.

У своєму Instagram Віторія Буено має понад 150 тисяч підписників.

[ + – ]

"Ми більше, ніж наші обмежені можливості, тому ми повинні йти до своїх мрій", — каже вона.

Як повідомлялося раніше, першу в світі пересадку обох рук з плечима провели у Франції.

Найперша в світі пересадка рук була проведена в 2017 році в Мюнхені (Німеччина), де жінці зробили операцію по трансплантації нижче ліктів. Що ж стосується лікарні Едуарда Ерріо в Ліоні, то тут вже проводили трансплантацію кисті, що стала першою у світі. Це сталося в 1998 році. Через два роки лікарі пересадили пацієнтові обидві кисті.

Нагадаємо, в Україні відновили пересадку органів, а доступна трансплантація, по завіреннях МОЗ, стане одним з ключових моментів реформи системи охорони здоровʼя.