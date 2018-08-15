Правда в ногах: ученые выяснили, что большие пальцы эволюционировали с задержкой

Ученые из Университета Маркетт в Милуоки выяснили, что именно большой палец ноги эволюционировал позже всех остальных частей стопы человека. Об этом пишет BBC.

Авторы исследования сделали 3D-сканирование суставов ног современных обезьян и их ископаемых предков, а затем сравнили их с суставами людей. Авторы смоделировали развитие человеческой стопы и обнаружили, что нынешняя форма костей большого пальца сформировалась гораздо позже, чем остальные.

Возможно, это объясняется тем, что когда наши ранние предки только научились ходить на двух ногах (около 4,4 миллионов лет назад), они ещё долгое время продолжали лазать по деревьям, цепляясь за ветки пальцами ног. Только после полного перехода на прямохождения большой палец ноги наконец приобрел известную нам форму.

Причина, по которой наши предки начали ходить на двух ногах, все еще остается загадкой, но учёные выдвигают множество идей. Некоторые считают, что людям пришлось освободить руки, чтобы держать в них орудия труда. Другие предполагают, что вследствие изменения климата лесов стало меньше, поэтому людям пришлось спуститься с деревьев. Так или иначе, по словам автора исследования Питера Фернандеса, способность эффективно ходить и бегать на двух ногах - важнейшая особенность, которая позволила людям стать теми, кем они есть сейчас.

Напомним, недавно датские учёные нашли древнеегипетский тест на беременность.