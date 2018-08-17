Сотрудники Google выступили против тайного сотрудничества с Китаем

Около тысячи работников Google написали письмо руководству компании, в котором выразили протест против тайного сотрудничества с правительством Китая. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в компании.

Авторы письма требуют от руководства Google раскрыть полную информацию о засекреченном проекте Dragonfly, который, по слухам, направлен на создание отдельного поисковика и новостного приложения специально для Китая.

Как в начале августа рассказали журналистам анонимные источники, эти сервисы будут полностью подконтрольны китайскому правительству: во-первых, в них введут жёсткую цензуру, во-вторых, не исключено, что данные пользователей будут передаваться властям по первому запросу. Компания Google отказывается комментировать эту информацию официально, что вызывает возмущение среди сотрудников.

"В настоящее время у нас нет информации, необходимой для принятия этически обоснованных решений о нашей дальнейшей работе, проектах и ​​трудоустройстве", - говорится в письме.

Авторы призывают руководство Google немедленно прояснить эту ситуацию, а также разрешить рядовым сотрудникам в дальнейшем участвовать в этических обзорах продуктов компании, назначать внешних представителей для обеспечения прозрачности и публиковать этическую оценку спорных проектов.

Недавно сообщалось, что жители Китая используют блокчейн для обхода государственной цензуры - они записывают запрещённую информацию как метаданные криптовалютных транзакций.