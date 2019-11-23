Пользоваться "государством в смартфоне" можно будет уже в декабре, – Федоров
2019-11-23 19:47:52
Презентовать планируется сразу и мобильное приложение, и портал "Дія"
До конца 2019 года в Минцифровой трансформации планируют запустить мобильное приложение "Дія", более известное как "государство в смартфоне".
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, приложение уже тестируется и "в первых числах декабря все будет готово к релизу". Правда, сам релиз, скорее всего, состоится в середине декабря.
"Нормативно у нас уже все готово. Я уже видел приложение, все на выходе. Мы будем ждать случая, чтобы провести большую презентацию, чтобы много людей об этом узнали. Думаю, это будет на презентации к 100 дням работы Кабмина", – рассказал Федоров.
Вместе с приложением презентуют также и портал "Дія".
На первых порах в приложении будут водительские права и техпаспорт на авто, а уже в следующем году будут доступны электронные студенческие и пенсионные.
Также в декабре планируется представить т.н. "кабинет застройщика".
"Это когда человек хочет что-то построить, он может подать документы и известить государство о том, что он начал строительство, без участия чиновников", – пояснил министр.
Со временем к приложении будут появляться новые функции и за 3-5 лет все госуслуги должны быть оцифрованы. В следующем году также планируется запустить электронный паспорт гражданина Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.
- По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней.
- В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет. Президент уже поручил реализовать до 1 января 2020 года проект "еМалятко", который позволит получить 10 услуг по одному заявлению при рождении ребенка.