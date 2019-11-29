Простое невезение могло стать причиной вымирания неандертальцев, – исследование

Ученые считают, что Homo Sapiens не были причастны к вымиранию вида

Ученые пришли к выводу, что Homo Sapiens не были причастны к вымиранию неандертальцев, как считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, современные люди прибыли в Европу и на Ближний Восток, когда численность неандертальцев уже была слишком мала. Инцест и естественные колебания рождаемости со смертностью и соотношение полов вероятнее всего и стали причиной вымирания вида.

Так, полученные во время исследования данные свидетельствуют о том, что первые Homo Sapiens, прибывшие в Европу, не были более развитыми чем неандертальцы.

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"Стандартная история заключается в том, что Homo Sapiens вторглись в Европу и на Ближний Восток, где жили неандертальцы, а затем мы перехитрили их или превзошли численностью. Но главный вывод нашего исследования состоит в том, что люди не были причиной вымирания неандертальца. Вполне возможно, что причиной этому послужило простое невезение", – заявил автор исследования из Эйндховенского технологического университета Крист Ваесен.

Ученые смоделировали условия жизни неандертальцев, принимая во внимание три разных фактора. Инцест, который негативно сказывается на здоровье потомства. Также то, что небольшие популяции не могут расти из-за ограниченного выбора пары. А третьим фактором были естественные колебания рождаемости, смертности и соотношение полов.

Результаты исследования показали, что неандертальцы вряд ли бы вымерли только из-за одного инцеста. Но он в сочетании с другими факторами вполне мог стереть с лица земли отдельно взятый вид. На момент прибытия Homo Sapiens, численность неандертальцев составляла от 10 тыс. до 70 тыс.

"Их исчезновение произошло бы в любом случае. Ситуация напоминает те, которые мы наблюдаем с другими видами гоминидов. Это естественный процесс. Виды вымирают", – добавил ученый.

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