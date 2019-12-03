На опубликованных снимках также виден ударный кратер

Космическое агентство NASA опубликовало фотографии места крушения индийского посадочного аппарата Vikram на Луне. Об этом сообщает The Guardian.

Так, спутник NASA зафиксировал на поверхности Луны ударный кратер и обломки аппарата, который упал на лунную поверхность в минувшем сентябре.

На снимке Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) также видно и поле мусора, оставшегося после катастрофы. Его части разбросаны по двух дюжинам мест, охватывающих несколько километров.

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Беспилотный посадочный аппарат был отправлен на поверхность Луны с орбиты спутника, его путь должен был занять пять дней. Но миссия потеряла связь со своим зондом всего в 2,1 км над поверхностью.

Фото: NASA

Несколько дней спустя Индийская организация космических исследований заявила, что обнаружила посадочный модуль, но так и не смогла восстановить с ним связь.

В новом отчете Департамента космоса в индийском правительстве говорится, что посадочный аппарат Vikram потерпел крушение из-за того, что слишком сильно затормозил при посадке на Луну.

Во время первого этапа посадки аппарат снизился с 30 до 7,4 км над поверхностью Луны, замедлив свою скорость с 1683 м/с до 146 м/с. Но во время второй фазы, скорость снизилась намного больше запланированного.

"Из-за этого появились отклонения, которые не входили в проектные параметры. В результате Vikram разбился в 500 м от места посадки", – говорится в документе.

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