Взрывоопасный Samsung Galaxy Note 7 назван самым крупным провалом десятилетия

Смартфон оказался в антирейтинге из-за проблем с аккумулятором

Одним из лидеров рейтинга главных разочарований десятилетия в сфере новых технологий и гаджетов стал смартфон Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщается в рейтинге издания The Verge.

Так, авторы подчеркивают, что сперва новый смартфон, выпущенный в 2016 году, был встречен самыми лестными отзывами.

"Но это было до того, как взорвался первый телефон, с частью репутации Samsung", – пишут авторы рейтинга.

Менее чем через месяц после релиза 17 августа стало известно, как минимум о 35 случаях, когда телефон взрывался. Один из таких инцидентов произошел на борту самолета, что заставило Администрацию транспортной безопасности запретить использование всех Note 7.

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Samsung признал, что в аккумуляторах смартфона присутствует дефект и отозвал всю партию Galaxy Note 7.

Кроме этого, в список наибольших разочарований попала платформа Windows Phone, очки Google Glass, телефон Amazon Fire, телевизоры с 3D-экраном, ПО для быстрого обмена сообщениями Google Hangouts и проблемная клавиатура актуальных MacBook. На первое место антитопа за политику в сфере интернета поместили председателя Федеральной Комиссии Связи США Аджита Пая (Ajit Pai), который лично лоббировал отмену принципа сетевого нейтралитета.

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